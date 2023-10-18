Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Meksiko vs Timnas Jerman di Laga Uji Coba: Hampir Kalah, Der Panzer Main Imbang 2-2

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:33 WIB
Hasil Timnas Meksiko vs Timnas Jerman di Laga Uji Coba: Hampir Kalah, Der Panzer Main Imbang 2-2
Timnas Jerman bermain imbang 2-2 kontra Meksiko (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Timnas Meksiko vs Timnas Jerman di partai ujic oba akan dibahas di sini. Laga yang dilangsungkan di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Rabu (18/10/2023) pagi WIB tersebut berakhir imbang 2-2.

Der Panzer -- julukan Jerman -- membuka skor melalui Antonio Rudiger pada menit ke-25. Namun, Meksiko membalikkan keadaan melalui gol-gol Urien Antuna (37') dan Erick Sanchez (47'). Niclas Fullkrug kemudian menyelamatkan Jerman dari kekalahan lewat golnya pada menit ke-51.

Timnas Jerman

Babak Pertama

Timnas Meksiko langsung menekan di awal laga. Tendangan Luis Romo mulai mengancam saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Namun upaya itu masih bisa diselamatkan Marc-André ter Stegen.

Serangan balasan pun dilancarkan Jerman dua menit setelahnya lewat aksi Florian Wirtz. Hasilnya sama, Der Panzer belum bisa merobek pertahanan tuan rumah.

Masuk di menit ke-25, Antonio Rüdiger memecah kebuntuan Jerman. Dia sukses mencetak gol lewat sundulan membawa Jerman unggul 1-0.

Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Meksiko langsung membalas di menit ke-37 oleh gol yang dicetak Uriel Antuna, skor 1-1 pun menutup laga babak pertama.

Babak Kedua

Intensitas pertandingan semakin meningkat usai turun minum. Kedua tim saling tampil ngotot pada laga FIFA Matchday tersebut.

Érick Sánchez berhasil membawa keunggulan lebih dulu untuk Meksiko. Dia sukses mencetak gol lewat sundulan di menit ke-47.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180263/radja_nainggolan_menyoroti_perubahan_nasib_sandy_walsh_sejak_membela_timnas_indonesia-x2CX_large.jpg
Radja Nainggolan Soroti Perubahan Nasib Sandy Walsh sejak Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/sashenka_fatimah.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Pejudo Sashenka Fatimah Sumbang Emas Keempat untuk Indonesia 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement