Hasil Timnas Meksiko vs Timnas Jerman di Laga Uji Coba: Hampir Kalah, Der Panzer Main Imbang 2-2

HASIL Timnas Meksiko vs Timnas Jerman di partai ujic oba akan dibahas di sini. Laga yang dilangsungkan di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, Rabu (18/10/2023) pagi WIB tersebut berakhir imbang 2-2.

Der Panzer -- julukan Jerman -- membuka skor melalui Antonio Rudiger pada menit ke-25. Namun, Meksiko membalikkan keadaan melalui gol-gol Urien Antuna (37') dan Erick Sanchez (47'). Niclas Fullkrug kemudian menyelamatkan Jerman dari kekalahan lewat golnya pada menit ke-51.

Babak Pertama

Timnas Meksiko langsung menekan di awal laga. Tendangan Luis Romo mulai mengancam saat pertandingan baru berjalan tiga menit. Namun upaya itu masih bisa diselamatkan Marc-André ter Stegen.

Serangan balasan pun dilancarkan Jerman dua menit setelahnya lewat aksi Florian Wirtz. Hasilnya sama, Der Panzer belum bisa merobek pertahanan tuan rumah.

Masuk di menit ke-25, Antonio Rüdiger memecah kebuntuan Jerman. Dia sukses mencetak gol lewat sundulan membawa Jerman unggul 1-0.

Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. Meksiko langsung membalas di menit ke-37 oleh gol yang dicetak Uriel Antuna, skor 1-1 pun menutup laga babak pertama.

Babak Kedua

Intensitas pertandingan semakin meningkat usai turun minum. Kedua tim saling tampil ngotot pada laga FIFA Matchday tersebut.

Érick Sánchez berhasil membawa keunggulan lebih dulu untuk Meksiko. Dia sukses mencetak gol lewat sundulan di menit ke-47.