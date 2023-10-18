Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Persib Bandung: David da Silva Akui Pesut Etam Kandidat Kuat Juara Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:27 WIB
Borneo FC vs Persib Bandung: David da Silva Akui Pesut Etam Kandidat Kuat Juara Liga 1 2023-2024
David da Silva (kanan) menilai Borneo FC sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga 1 2023-2024 (Foto: LIB)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Segiri pada Sabtu 21 Oktober 2023 malam WIB.

Jelang laga tersebut, striker Persib, David da Silva menilai Borneo FC bukanlah lawan yang mudah. Ia bahkan mengakui skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini.

Karena itu, David da Silva meyakini tidak mudah untuk bisa mengalahkan Borneo FC. Apalagi di laga nanti, Pesut Etam bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

"Borneo merupakan kandidat kuat untuk bisa meraih gelar dan menghadapi mereka di kandangnya sendiri selalu menjadi misi yang sulit untuk mendapat tiga poin," kata David da Silva, Rabu (18/10/2023).

Striker asal Brasil ini pun meminta timnya untuk bersatu dan fokus. Agar kemenangan yang ingin diraih di laga ke-16 Liga 1 2023/2024 ini bisa dicapai.

"Jadi kami harus bersatu dan juga fokus untuk menjadikan pertandingan besar ini sesuai dengan keinginan kami," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
