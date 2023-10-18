Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ada El Clasico di Bursa Transfer, Real Madrid dan Barcelona Sikut-sikutan untuk Julian Alvarez

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:01 WIB
Ada El Clasico di Bursa Transfer, Real Madrid dan Barcelona Sikut-sikutan untuk Julian Alvarez
Julian Alvarez kabarnya diperebutkan oleh Real Madrid dan Barcelona (Foto: REUTERS)
A
A
A

ADA El Clasico di bursa transfer karena Real Madrid dan Barcelona berebut Julian Alvarez. Kedua tim asal Spanyol tersebut kabarnya sama-sama menginginkan bintang Manchester City dan Argentina itu.

Barcelona memerlukan striker baru karena Robert Lewandowski sudah semakin menua. Vitor Roque, pemain muda Athletico PR sejatinya bakal direkrut oleh Barcelona pada Januari 2024 mendatang.

Barcelona

Baca Juga:
baca_juga

Namun demikian, Roque yang saat ini masih berusia 18 tahun tentu saja tidak bisa menanggung beban lini depan Barcelona sendirian. Menurut laporan Goal Internasional, Rabu (18/10/2023), Blaugrana -julukan Barcelona- kini membidik Alvarez sebagai opsi tambahan.

Bintang Argentina itu dikabarkan telah mencuri perhatian Barcelona setelah penampilan impresifnya pada musim ini. Untuk sementara, Alvarez memang telah mencatatkan enam gol dan lima assist dari 13 pertandingan bersama The Citizen -julukan Manchester City- musim ini.

“Raksasa Catalan tidak memiliki pelapis untuk penyerang veteran mereka Robert Lewandowski dalam serangan mereka saat ini yang mendorong mereka untuk mengalihkan perhatian ke bintang Manchester City Julian Alvarez,” tulis laporan Goal Internasional, dikutip pada Rabu (18/10/2023).

Halaman:
1 2
      
