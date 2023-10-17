Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tidak Lengah Kala Bantai Brunei Darussalam, Shin Tae-yong: Terima Kasih!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |23:48 WIB
Timnas Indonesia Tidak Lengah Kala Bantai Brunei Darussalam, Shin Tae-yong: Terima Kasih!
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengapresiasi anak asuhnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik. Arsitek asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada para pemain karena tidak lengah dalam dua laga menghadapi Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia dua kali pesta gol ke gawang Brunei Darussalam, keduanya sama-sama dengan skor 6-0. Ya, skuad Garuda kembali melesakkan enam gol ke gawang Brunei Darussalam pada leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Usai laga, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurutnya, Rizky Ridho dan kolega tetap tampil total meski lawan terpaut jauh dalam segi kualitas.

Shin Tae-yong juga senang lantaran para pemain tidak tampil lengah, terutama pada laga tandang kali ini. Dia pun berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik

“Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dgn baik, walaupun away tapi tetap tidak lengah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Selasa (17/10/2023).

Shin Tae-yong juga membandingkan performa pertandingan di leg pertama dan leg kedua. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukannya berakhir manis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180228/juan_carlos_osorio-8y0I_large.jpg
Profil Juan Carlos Osorio, Pelatih Penakluk Jerman yang Disebut Siap Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638473/hadiri-munas-icf-issi-kapolri-komitmen-majukan-olahraga-sepeda-nasional-nci.webp
Hadiri Munas ICF ISSI, Kapolri: Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/roberto_donadoni.jpg
Profil Roberto Donadoni: Legenda Italia yang Tertarik Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement