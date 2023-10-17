Timnas Indonesia Tidak Lengah Kala Bantai Brunei Darussalam, Shin Tae-yong: Terima Kasih!

BANDAR SERI BEGAWAN – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengapresiasi anak asuhnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik. Arsitek asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada para pemain karena tidak lengah dalam dua laga menghadapi Brunei Darussalam.

Timnas Indonesia dua kali pesta gol ke gawang Brunei Darussalam, keduanya sama-sama dengan skor 6-0. Ya, skuad Garuda kembali melesakkan enam gol ke gawang Brunei Darussalam pada leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Selasa (17/10/2023).

Usai laga, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurutnya, Rizky Ridho dan kolega tetap tampil total meski lawan terpaut jauh dalam segi kualitas.

Shin Tae-yong juga senang lantaran para pemain tidak tampil lengah, terutama pada laga tandang kali ini. Dia pun berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik

“Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dgn baik, walaupun away tapi tetap tidak lengah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga, Selasa (17/10/2023).

Shin Tae-yong juga membandingkan performa pertandingan di leg pertama dan leg kedua. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukannya berakhir manis.