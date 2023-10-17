Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Malaysia vs Tajikstan di Piala Merdeka 2023: Harimau Malaya Kalah 0-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:27 WIB
Hasil Timnas Malaysia vs Tajikstan di Piala Merdeka 2023: Harimau Malaya Kalah 0-2
Timnas Malaysia kalah 0-2 dari Tajikistan di Piala Merdeka 2023 (Foto: Instagram FA Malaysia)
KUALA LUMPUR - Timnas Malaysia menghadapi Tajikistan pada ajang Piala Merdeka 2023. Turneman ini merupakan bagian dari pertandingan persahabatan internasional.

Bermain di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Selasa (17/10/2023), kubu tuan rumah dipaksa takluk 0-2. Rustab Soirov dan Shahrom Samiev masing-masing mencetak satu gol untuk kemenangan Tajikistan di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malaysia dan Tajikistan menampilkan intensitas tinggi sejak awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim ingin dapat mencetak gol lebih dahulu dalam laga itu agar memainkan laga makin percaya diri.

Jual dan beli serangan pun terjadi memasuki pertengahan babak pertama. Akan tetapi, berbagai serangan yang dilakukan kedua tim belum berujung gol satu sama lainnya.

Tajikistan akhirnya memecahkan kebuntuan menjelang akhir laga. Rustab Soirov membawa tim tamu memimpin usai membobol gawang Malaysia pada menit ke-44.

