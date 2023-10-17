Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Laos vs Timnas Nepal di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah Tipis, Lan Xang Gagal Melaju

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:23 WIB
Hasil Timnas Laos vs Timnas Nepal di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah Tipis, <i>Lan Xang</i> Gagal Melaju
Timnas Laos takluk 0-1 dari Timnas Nepal (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

VIENTIANE - Hasil Timnas Laos vs Timnas Nepal di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Duel di New Laos National Stadium, Vientiane, Selasa (17/10/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1 untuk tim tamu.

Skor itu membuat agregat menjadi 1-2 untuk Nepal. Lan Xang pun gagal melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Laos

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berlangsung sengit. Tidak ada peluang berarti hingga separuh jalannya babak pertama. Laos mengancam lebih dulu di menit 25. Namun tembakan pemain mereka masih mampu diamankan penjaga gawang Nepal, Kiran Chemjong.

Nepal sempat dua kali membalas serangan Laos. Namun sayang dua peluang tim tamu masih belum berbuah gol.

Upaya para pemain Nepal akhirnya membuahkan hasil kala laga memasuki menit 53. Manish Dangi mencatatkan nama di papan skor sekaligus membawa Nepal menapakkan satu kaki di putaran kedua.

Tak puas hanya unggul satu gol, Nepal kembali mengancam di menit 65. Namun masih mampu dihalau kiper Laos, Xaysavath Souvahansok.

Halaman:
1 2
      
