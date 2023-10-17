Hasil Timnas Makau vs Timnas Myanmar di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Imbang 0-0, The Asian Lions Melaju ke Putaran Berikutnya

OLIMPICA - Hasil Timnas Makau vs Timnas Myanmar di Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Duel di Estadio Campo Desportivo, Olimpica, Selasa (17/10/2023) malam WIB, itu berakhir 0-0.

Walau berakhir tanpa gol, Timnas Myanmar tetap berhak melaju ke ptuaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, The Asian Lions menang telak 5-1 pada leg I.

Jalannya Pertandingan

Makau dan Myanmar bermain cukup ketat sejak awal laga babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim berusaha bisa lebih dahulu memegang kendali permainan agar dapat mencetak gol.

Perlahan, Myanmar pun memegang kendali permainan atas Makau. Oleh dikarenakan, tim itu secara bergelombang menekan pertahanan tim lawan.

Namun, sampai pertengahan babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Pertahanan Makau cukup solid menghalau berbagai serangan yang datang.

Makau bukan tanpa perlawanan karena juga merepotkan pertahanan Myanmar. Namuan, sampai akhir babak pertama kedua tim harus puas bermain imbang 0-0.