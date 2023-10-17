Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Wapres Maruf Amin ke Satgas Anti Mafia Bola: Tindak Tegas Sampai Akar-akarnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:02 WIB
Wapres Maruf Amin ke Satgas Anti Mafia Bola: Tindak Tegas Sampai Akar-akarnya
Wapres Maruf Amin meminta Satgas Anti Mafia Bola menindak tegas mafia bola sampai ke akar-akarnya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Satgas Independen dan Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian untuk menindak tegas mafia bola sampai ke akar-akarnya.

Wapres pun mengapresiasi dibentuknya Satgas Anti Mafia Bola. Apalagi, Wapres yang juga penggemar sepakbola dan waktu saat menjadi santri dijuluki Striker Tebu Ireng menjelaskan bahwa sudah lama masyarakat menginginkan sepakbola Indonesia punya prestasi yang luar biasa.

"Dulu, kita dijuluki sebagai Brasilnya Asia. Di era Ramang, Andjas Asmara, Junaidi Abdillah, Iswadi Idris, Abdul Kadir dan Risdianto. Kita bisa tahan Korea Selatan, bahkan menang. Sekarang prestasi Korea Selatan sudah mendunia, kita masih berkubang masalah. Karena ada masalah nonteknis yang dibiarkan. Pengaturan skor, suap, dan perjudian," kata Wapres dalam keterangan resminya, Selasa (17/10/2023).

Wapres senang dengan hadirnya Satgas Anti Mafia Bola untuk membersihkan sepakbola Indonesia dari praktek kotor. "Jadi, harus ditindak tegas sampai akar-akarnya. Jangan ada toleransi. Baik itu pemain, pengurus, wasit, bahkan bandar-bandarnya harus dibersihkan. Jangan sampai mafia tidak habis-habis karena akan menghambat kemajuan dan prestasi sepakbola kita," kata Wapres.

Wapres pun meminta agar Satgas Anti Mafia Bola harus bekerja ekstra keras, karena mafia bola sudah mengakar. "Sekali lagi saya dukung dan lakukan tindakan tegas baik dalam lingkup football family maupun hukum negara. Insya Allah sepakbola kita ke depan bisa berprestasi dengan terlebih dulu dilakukan bersih-bersih," kata Wapres.

Pada kesempatan itu, Satgas Independen diwakili oleh Najwa Shihab, Ardan Pradana dan Akmal Marhali. Sedangkan Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian dipimpin langsung Kasatgas yang juga Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri, Sakasatgas Brigjen Pol Himawan Bayu Aji dan Divisi Siber Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178472/kemenpora_dan_kemendes_pdt_kolaborasi_siap_gelar_liga_desa_untuk_sepak_bola_dan_esports-uhm7_large.jpg
Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/49/3171948/berikut_lima_stadion_paling_angker_di_indonesia-9gce_large.jpg
5 Stadion Paling Angker di Indonesia, Nomor 1 Jadi Lokasi Tragedi Memilukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/49/3170891/logo_persib_bandung-dSFA_large.jpg
Kabar Duka, Legenda Persib Bandung Nyangnyang Herdiana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170701/erick_thohir-4RVY_large.jpg
Jadi Menpora RI, Erick Thohir Dapat Tantangan dari DPR
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.jpg
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/05/30/Spalletti.jpg
Luciano Spalletti Tiba di Turin, Siap Pimpin Juventus Menuju Kebangkitan Besar! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement