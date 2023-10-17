Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Robert Lewandowski Optimis Barcelona Berjaya di Liga Champions 2023-2024: Tahun Lalu Segalanya Kacau!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |02:04 WIB
Robert Lewandowski Optimis Barcelona Berjaya di Liga Champions 2023-2024: Tahun Lalu Segalanya Kacau!
Robert Lewandowski kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
BARCELONA – Pemain Barcelona, Robert Lewandowski, yakin dengan kiprah timnya di Liga Champions 2023-2024. Dia optimis Barcelona bisa menebus kegagalan di musim lalu.

Diketahui, Blaugrana -julukan Barcelona- gagal melangkah jauh di Liga Champions musim lalu. Mereka gugur di fase grup.

Robert Lewandowski

Musim ini, Lewandowski yakin Barcelona tampil lebih trengginas. Keyakinan Lewandowski pun bukan sekadar isapan jempol belaka. Sebab, tim asuhan Xavi Hernandez itu sedang berada di puncak klasemen Grup H Liga Champions.

Barcelona telah mengumpulkan enam poin dari dua laga yang sudah dimainkan. Di laga perdana Grup H, Barcelona membantai Anterwp dengan skor 5-0. Kemudian, mereka melibas FC Porto 1-0 di matchday kedua.

Lewandowski mengatakan musim lalu memang cukup kelabu buat Barcelona dalam Liga Champions 2023-2024. Namun, dia pastikan saat ini timnya jauh lebih baik dan sudah melupakan musim lalu.

"Partisipasi terakhir kami di Liga Champions berakhir sebelum waktunya. Tahun lalu segalanya jauh lebih kacau, tapi sekarang segalanya akan lebih baik," kata Lewandowski, dilansir dari Tuttomercato, Selasa (17/10/2023).

