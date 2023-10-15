Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Anggap Mimpi Timnas Indonesia untuk Main di Piala Dunia 2026 Sulit Terwujud

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:32 WIB
Media Vietnam Anggap Mimpi Timnas Indonesia untuk Main di Piala Dunia 2026 Sulit Terwujud
Timnas Indonesia tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
MEDIA asal Vietnam, Thanh Nien, menilai Impian Tim Nasional (Timnas) Indonesia untuk main di Piala Dunia 2026 masih terlalu sulit untuk diwujudkan. Media Vietnam tersebut pun sejatinya tak hanya membicarakan Timnas Indonesia, tapi seluruh perwakilan dari Asia Tenggara dianggap mereka masih memiliki jalan yang panjang untuk bisa bermain pesta sepakbola empat tahunan tersebut.

Seperti yang diketahui, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir baru-baru ini berkata bahwa Timnas Indonesia bermimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, skuad Garuda memulai langkah dari putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Berjumpa Brunei Darussalam, Timnas Indonesia pun memulai perjalanan untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan manis. Sebab pada leg I melawan Brunei, pasukan Shin Tae-yong menang 6-0.

Berkat kemenangan itulah Erick Thohir pun optimis Timnas Indonesia yang sekarang mampu bersaing untuk memperebutkan lolos ke Piala Dunia. Apalagi jatah perwakilan Asia bertambah di Piala Dunia 2026, yang membuat kans itu semakin besar.

“Piala Dunia adalah mimpi besar kita. Jalan untuk tampil di Piala Dunia tak mudah. Tapi kemenangan melawan Brunei pada leg pertama setidaknya membuka asa menuju jalan terjal panjang menuju Piala Dunia 2026," ujar Erick dikutip dari laman resmi PSSI, pada Jumat 13 Oktober 2023 lalu.

Fakta menarik Timnas Indonesia

Tentunya semua pihak berhak bermimpi, termasuk Timnas Indonesia. Namun, menurut Thanh Nien mimpi itu masih terlalu jauh untuk digapai.

Media Vietnam itu menilai belum ada tim Asia Tenggara yang mampu benar-benar dekat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mereka pun menilai mungkin sejauh ini hanya Thailand dan Vietnam yang nyaris lolos ke putaran final Piala Dunia.

Halaman:
1 2
      
