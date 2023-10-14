Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Akmal Marhali: Timnas Indonesia Sudah 99,9 Persen Lolos ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:05 WIB
Akmal Marhali: Timnas Indonesia Sudah 99,9 Persen Lolos ke Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola nasional, Akmal Marhali, menilai Timnas Indonesia sudah 99,9 persen lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pandangan itu disampaikannya jelang duel Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dalam leg II putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Akmal mengatakan di atas kertas Timnas Indonesia akan kembali menang mudah atas Brunei Darussalam dalam laga leg II. Hal itu menandakan tim tersebut sangat pantas melaju ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia

"99,9 persen Indonesia sejatinya sudah lolos ke putaran kedua," kata Akmal Marhali kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (14/10/2023).

Pria yang juga menjabat Koordinator Save Our Soccer (SOS) mengatakan Brunei Darussalam memang bukan level yang sepadan buat Timnas Indonesia. Sebab, kualitas tim asuhan Shin Tae-yong itu lebih baik ketimbang tim lawan.

"Ya, sejatinya Brunei Darussalam bukan lawan Indonesia. Indonesia dua tingkat di atas Brunei secara level dan kualitas permainan. Itu sudah diakui pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera," ucap Akmal.

Halaman:
1 2
      
