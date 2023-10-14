Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Konsisten Pasang Muka Kocak Elkan Baggott, Admin PSSI Disebut Punya Dendam ke Bek Milik Ipswich Town Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |23:04 WIB
Konsisten Pasang Muka Kocak Elkan Baggott, Admin PSSI Disebut Punya Dendam ke Bek Milik Ipswich Town Ini
Admin PSSI kembali upload wajah kocak Elkan Baggott saat membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KONSISTEN pasang muka kocak Elkan Baggott, admin PSSI disebut punya dendam ke bek milik Ipswich Town tersebut. Seperti biasanya, PSSI melalui akun instagram resminya yakni @pssi dan @timnas.indonesia kerap membagikan momen saat pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Ada foto pemain-pemain melakukan selebrasi usai mencetak gol, ketika sedang berlatih, dan saat berduel dengan pemain lawan. Semua pemain terlihat keren di foto tersebut, hanya saja hal itu tak berlaku kepada Elkan Baggott.

Pemain keturunan Indonesia tersebut beberapa kali mendapatkan foto yang justru mukanya sedang terlihat kocak. Sebab foto yang diupload admin PSSI memperlihatkan Elkan Baggott ketika menyundul bola, yang otomatis wajahnya pun terlihat tidak keren.

Bukan hanya sekali atau dua kali, foto wajah kocak Elkan Baggott itu pun terlihat cukup banyak. Menariknya hanya Elkan saja yang seperti itu, karena para pemain Timnas Indonesia lain memiliki foto yang memperlihatkan wajah seperti biasa.

Perbuatan admin PSSI itu pun ternyata disadari oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Seperti dalam akun tiktok @ayaxnra, terlihat ada beberapa foto Elkan yang memperlihatkan wajahnya yang kocak.

Admin PSSI posting foto Elkan Baggott dengan wajah kocak

Netizen pun menilai sepertinya admin PSSI memiliki dendam kepada bek Ipswich Town tersebut. Tentu pernyataan netizen itu hanyalah gurauan semata.

Halaman:
1 2
      
