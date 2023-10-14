Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Ungkap Kondisi dan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Laga Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:29 WIB
Asisten Shin Tae-yong Ungkap Kondisi dan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Laga Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia berlatih jelang lawan Brunei Darussalam. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDAR SERI BEGAWAN – Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi dan persiapan timnya jelang melawan Brunei Darussalam dalam leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengatakan Timnas Indoensia terus matangkan persiapan.

Nova mengatakan Saddil Ramdani cs belum diberi intensitas latihan yang terlalu berat. Pasalnya, para pemain diharapkan kembali bugar lebih dahulu agar program latihan yang disiapkan dapat dijalankan dengan baik.

Elkan Baggott

"Kami sudah melakukan latihan pemulihan hari ini," kata Nova saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (14/10/2023).

Lebih jauh, Nova Arianto membeberkan kondisi para pemain Timnas Indonesia saat ini. Dia memastikan para pemain skuad Garuda dalam kondisi siap untuk melawan Brunei Darussalam.

Soal pemain yang cedera, Marselino Ferdinan sendiri tak dibawa ke Brunei Darussalam karena cedera. Sementara Rafael Struick dan Edo Febriansyah, kedua tetap masuk skuad karena kondisi perlahan membaik.

"Kondisi semua pemain baik," jelas Nova Arianto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/49/1637345/kuasai-semua-kategori-itcr-1200-honda-racing-indonesia-lanjutkan-dominasi-eym.webp
Kuasai Semua Kategori ITCR 1200, Honda Racing Indonesia Lanjutkan Dominasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Persis di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement