Asisten Shin Tae-yong Ungkap Kondisi dan Persiapan Timnas Indonesia Jelang Laga Leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026

BANDAR SERI BEGAWAN – Asisten Pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, membeberkan kondisi dan persiapan timnya jelang melawan Brunei Darussalam dalam leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengatakan Timnas Indoensia terus matangkan persiapan.

Nova mengatakan Saddil Ramdani cs belum diberi intensitas latihan yang terlalu berat. Pasalnya, para pemain diharapkan kembali bugar lebih dahulu agar program latihan yang disiapkan dapat dijalankan dengan baik.

"Kami sudah melakukan latihan pemulihan hari ini," kata Nova saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (14/10/2023).

Lebih jauh, Nova Arianto membeberkan kondisi para pemain Timnas Indonesia saat ini. Dia memastikan para pemain skuad Garuda dalam kondisi siap untuk melawan Brunei Darussalam.

Soal pemain yang cedera, Marselino Ferdinan sendiri tak dibawa ke Brunei Darussalam karena cedera. Sementara Rafael Struick dan Edo Febriansyah, kedua tetap masuk skuad karena kondisi perlahan membaik.

"Kondisi semua pemain baik," jelas Nova Arianto.