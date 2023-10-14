Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam: Timnas Indonesia Singgung Vietnam Usai Menang Besar atas Brunei Darussalam, Ada Apa?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:10 WIB
Media Vietnam: Timnas Indonesia Singgung Vietnam Usai Menang Besar atas Brunei Darussalam, Ada Apa?
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, sebut Timnas Indonesia singgung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam. Lantas, mengapa media Vietnam ini mengklaim skuad Garuda menyinggung Timnas Vietnam? Apakah mereka iri?

Ya, Timnas Indonesia sukses menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

Media Vietnam soal Timnas Indonesia

Gol-gol kemenangan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- atas tim Tebuan dicetak via hattrick Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan brace Ramadhan Sananta (63’ P, 67’). Hasil ini membuat pasukan Shin Tae-yong itu sudah melangkahkan satu kakinya di babak kedua kualifikasi.

Selanjutnya, Timnas Indonesia melawat ke markas Brunei Darussalam di leg II pada Selasa 17 Oktober 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

Jika menang agregat, skuad Garuda lolos ke babak kedua. Timnas Indonesia pun akan tergabung di Grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.

Menariknya, kemenangan besar Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di leg I menuai sorotan dari media Vietnam, The Thao 247. Media ini menyebut Timnas Indonesia telah menyinggung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam.

"Menang Besar atas Brunei, Indonesia Singgung Vietnam di Piala Dunia," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (14/10/2023).

"Timnas Indonesia dinilai sudah menginjakkan kaki di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang 6-0 atas Brunei," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/49/1637345/kuasai-semua-kategori-itcr-1200-honda-racing-indonesia-lanjutkan-dominasi-eym.webp
Kuasai Semua Kategori ITCR 1200, Honda Racing Indonesia Lanjutkan Dominasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/fans_motogp_asal_bolmut.jpg
Fans Asal Bolmut Tempuh 14 Jam Demi Dukung Bagnaia di MotoGP Malaysia 2025, tapi Sang Idola Gagal Finish!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement