Media Vietnam: Timnas Indonesia Singgung Vietnam Usai Menang Besar atas Brunei Darussalam, Ada Apa?

MEDIA Vietnam, The Thao 247, sebut Timnas Indonesia singgung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam. Lantas, mengapa media Vietnam ini mengklaim skuad Garuda menyinggung Timnas Vietnam? Apakah mereka iri?

Ya, Timnas Indonesia sukses menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

Gol-gol kemenangan skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- atas tim Tebuan dicetak via hattrick Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan brace Ramadhan Sananta (63’ P, 67’). Hasil ini membuat pasukan Shin Tae-yong itu sudah melangkahkan satu kakinya di babak kedua kualifikasi.

Selanjutnya, Timnas Indonesia melawat ke markas Brunei Darussalam di leg II pada Selasa 17 Oktober 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Nasional Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

Jika menang agregat, skuad Garuda lolos ke babak kedua. Timnas Indonesia pun akan tergabung di Grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.

Menariknya, kemenangan besar Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di leg I menuai sorotan dari media Vietnam, The Thao 247. Media ini menyebut Timnas Indonesia telah menyinggung Timnas Vietnam usai menang besar atas Brunei Darussalam.

"Menang Besar atas Brunei, Indonesia Singgung Vietnam di Piala Dunia," tulis judul artikel yang dibuat The Thao 247, dikutip Sabtu (14/10/2023).

"Timnas Indonesia dinilai sudah menginjakkan kaki di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menang 6-0 atas Brunei," tambahnya.