Ipswich Town Soroti Elkan Baggott Main Penuh saat Bantu Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0

IPSWICH - Ipswich Town menyoroti Elkan Baggott yang bermain penuh saat membantu Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6-0 di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka tampak bangga pemain berdarah Inggris itu merumput selama 90 menit.

Bek jangkung itu dipercaya turun sebagai starter dan tak tergantikan hingga laga berakhir. Baggott sukses menjaga gawang Timnas Indonesia cleansheet pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

"Bek Ipswich Town, Elkan Baggott bermain penuh 90 menit saat Indonesia mengalahkan Brunei 6-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sore ini (Kamis 12 Oktober 2023)," cuit klub di akun Twitter @IpswichTown, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Kemenangan Tim Merah Putih atas Brunei ini juga sekaligus menambah catatan positif Baggott di laga internasional. Ipswich mencatat pemain berusia 20 tahun itu telah 17 kali menang bersama Timnas Indonesia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam berakhir dengan skor telak 6-0. Skuad Garuda menang telak berkat gol Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan Ramadhan Sananta (63’ p, 67’).