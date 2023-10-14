Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ipswich Town Soroti Elkan Baggott Main Penuh saat Bantu Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |04:57 WIB
Ipswich Town Soroti Elkan Baggott Main Penuh saat Bantu Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0
Elkan Baggott tampil 90 menit pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

IPSWICH - Ipswich Town menyoroti Elkan Baggott yang bermain penuh saat membantu Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6-0 di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka tampak bangga pemain berdarah Inggris itu merumput selama 90 menit.

Bek jangkung itu dipercaya turun sebagai starter dan tak tergantikan hingga laga berakhir. Baggott sukses menjaga gawang Timnas Indonesia cleansheet pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB.

Elkan Baggott

"Bek Ipswich Town, Elkan Baggott bermain penuh 90 menit saat Indonesia mengalahkan Brunei 6-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia sore ini (Kamis 12 Oktober 2023)," cuit klub di akun Twitter @IpswichTown, dikutip pada Sabtu (14/10/2023).

Kemenangan Tim Merah Putih atas Brunei ini juga sekaligus menambah catatan positif Baggott di laga internasional. Ipswich mencatat pemain berusia 20 tahun itu telah 17 kali menang bersama Timnas Indonesia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam berakhir dengan skor telak 6-0. Skuad Garuda menang telak berkat gol Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan Ramadhan Sananta (63’ p, 67’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1637063/jawa-timur-raja-wushu-di-pon-bela-diri-kudus-2025-kejutan-sanda-dari-daerah-baru-qic.webp
Jawa Timur Raja Wushu di PON Bela Diri Kudus 2025, Kejutan Sanda dari Daerah Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/kakek_70_tahun_asal_blitar_sumantri.jpg
Kakek 70 Tahun Asal Blitar Terbang ke Malaysia Demi Nonton MotoGP 2025, Bukti Semangat Tak Kenal Usia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement