HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Inggris vs Timnas Australia di Laga Uji Coba: Three Lions Menang Tipis 1-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |04:10 WIB
Hasil Timnas Inggris vs Timnas Australia di Laga Uji Coba: <i>Three Lions</i> Menang Tipis 1-0
Timnas Inggris menang 1-0 atas Timnas Australia di laga uji coba (Foto: Reuters/Hannah McKay)
A
A
A

LONDON - Hasil Timnas Inggris vs Timnas Australia di laga uji coba sudah diketahui. Duel di Stadion Wembley, London, Sabtu (14/10/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk The Three Lions.

Gol tunggal kemenangan Inggris disarangkan Ollie Watkins (57'). Skor tersebut cukup disayangkan lantaran tuan rumah bermain dominan selama 90 menit atas tamunya.

Babak pertama laga Timnas Inggris vs Timnas Australia masih 0-0 (Foto: Reuters/Matthew Childs)

Jalannya Pertandingan

Inggris mendominasi penguasaan bola di sepanjang pertandingan. Namun, eksperimen Gareth Southgate dengan susunan 11 starter, membuat tuan rumah sedikit kesulitan mencetak gol. Malahan Australia mengancam duluan di menit 12 lewat tembakan Keanu Baccus yang bisa ditepis Sam Johnstone.

Selang 10 menit, tendangan voli Mitchell Duke mengancam gawang Inggris tetapi hanya melebar tipis. Peluang Inggris baru tercatat di menit ke-29. Operan James Maddison bisa diterima Watkins dengan baik, tetapi tendangannya membentur tiang.

Jelang turun minum, umpan Martin Boyle menemukan Ryan Strain di sisi kanan. Tembakannya meluncur deras ke pojok kiri bawah gawang, tetapi Lewis Dunk bisa menghalaunya. Skor 0-0 pun bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
