HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Anggap Ucapan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam sebagai Ajakan Perang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |00:30 WIB
Media Vietnam Anggap Ucapan Erick Thohir Usai Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam sebagai Ajakan Perang
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi wejangan kepada skuad Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Media Vietnam, Soha.vn, menganggap ucapan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebagai ancaman perang. Sebab, nama Vietnam ikut terseret.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat gol Dimas Drajad (7', 72', 90+2'), Rizky Ridho (12'), dan Ramadhan Sananta (63’ p, 67’).

Rizky Ridho menyumbang satu gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Usai laga itu, Erick bersyukur atas kemenangan telak itu. Ia juga mengingatkan agar pemain tidak lengah jelang memasuki leg II yang akan digelar pada Selasa 17 Oktober 2023 di Stadion Nasional Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

"Alhamdulillah kita menang 6-0. Tanggal 17 Oktober masih ada pertandingan. Jangan lengah karena cita-cita enggak cukup di sini," kata Erick Thohir kepada skuad Indonesia.

Ucapan itu lantas disorot oleh Soha.vn. Sebab, Erick menyebut calon lawan di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah menanti. Indonesia akan menghadapi Timnas Filipina, Timnas Vietnam, dan Timnas Irak, jika melaju ke babak kedua.

"Grup F kita melawan Filipina, Vietnam, Irak. Tidak cukup di situ juga, kita mau lebih tinggi," tukas Erick.

Halaman:
1 2
      
