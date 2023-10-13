Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TC di Jerman, Bima Sakti Akui Timnas Indonesia U-17 Alami Kemajuan Signifikan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |20:06 WIB
TC di Jerman, Bima Sakti Akui Timnas Indonesia U-17 Alami Kemajuan Signifikan
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memberikan kabar terkini mengenai progres timnya yang sedang menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. Bima Sakti mengungkapkan bahwa para pemain Skuad Garuda Muda mengalami kemajuan yang signifikan.

Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapannya di Jerman sebagai persiapan Piala Dunia U-17 2023. Tercatat, Arkhan Kaka dan kolega sudah menjalani pemusatannya di Jerman selama tiga pekan.

Selama disana, Skuad Garuda Muda tidak hanya mematangkan fisik dan taktik saja melainkan juga melakoni beberapa laga uji coba. Sejauh ini, Timnas Indonesia U-17 sudah melakoni empat laga uji coba dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan.

Setelah tiga pekan menjalani TC di Jerman, Bima Sakti mengakui para pemain Timnas Indonesia U-17 mengalami peningkatan yang signifikan. Uji coba yang dilakukan menjadi salah satu faktor pemain mengalami kenaikan, baik secara fisik dan mental.

“Kemajuan (pemain) sangat signifikan,” ungkap Bima Sakti, dilansir dari situs resmi PSSI, Jumat (13/10/2023).

Halaman:
1 2
      
