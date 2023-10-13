Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Dimas Drajad, Berhasil Cetak Hattrick saat Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0 di SUGBK

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |21:10 WIB
Kisah Dimas Drajad, Berhasil Cetak Hattrick saat Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0 di SUGBK
Dimas Drajad kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Dimas Drajad yang berhasil cetak hattrick saat Timnas Indonesia bantai Brunei Darussalam 6-0 di SUGBK menarik dikulik. Sebab, momen ini baru saja terjadi sehingga sosok Dimas Drajad ramai diperbincangkan para pencinta sepakbola Indonesia.

Tepatnya, aksi Dimas Drajad yang menggila saat bela Timnas Indonesia itu terjadi di laga leg I babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 12 Oktober 2023.

Dimas Drajad

Untuk mengetahui lebih lengkap soal Dimas Drajad, simak ulasan satu ini hingga usai. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (13/10/2023) terkait kisah menarik Dimas Drajad usai cetak hattrick ke gawang Brunei Darussalam.

Kisah Dimas Drajad

Pada pertandingan yang digelar Kamis 12 September 2023, Dimas Drajad berhasil unjuk gigi menumbangkan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Total, ada 6 gol tanpa ampun yang dicetak Timnas Indonesia.

Dimas Drajad pun mencatatkan namanya untuk tiga gol Timnas Indonesia. Golnya tercipta di menit ke-7, 72, dan 90+2. Sementara itu, gol lainnya dicetak oleh Rizky Ridho (12') dan brace Ramadhan Sananta (63' (P), 67').

Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia bisa memiliki modal baik untuk menatap laga leg II. Laga itu akan digelar pada 17 Oktober 2023 di markas Brunei Darussalam, Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan.

