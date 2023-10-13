Kisah Saddil Ramdani Dipuji Pelatih Sabah FC sebagai Salah Satu Pemain Terbaik ASEAN

KISAH Saddil Ramdani dipuji pelatih Sabah FC sebagai salah satu pemain terbaik ASEAN usai laga lanjutan fase Grup AFC Cup 2023-2024. Bagaimana tidak, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali Kamis (5/10/2023) lalu, Saddil menjadi aktor utama kemenangan 5-0 Sabah FC atas PSM Makassar.

Meski tidak menyumbang satu gol pun, mantan pemain Bhayangkara FC ini tampil luar biasa. Diturunkan sejak menit pertama, Saddil berhasil mencetak tiga assist sekaligus dan membuat Sabah FC unggul pemain karena Reza Arya, kiper PSM Makassar, mendapat kartu merah dari wasit.

Performa apik yang ditunjukan Saddil Ramdani pada pertandingan tersebut tak hanya menarik perhatian penggemar, namun juga pelatihnya sendiri, Ong Kim Swee. Menurut pelatih berusia 52 tahun tersebut, Saddil merupakan salah satu pemain terbaik di ASEAN.

“Ya tentu saja, dia (Saddil Ramdani) ingin membuktikan sesuatu. Seperti yang saya katakan di awal musim dan ketika pertama kali bersama Saddil. Saya percaya dia adalah salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara,” kata Ong Kim Swee dikutip dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023).

Seperti diketahui dalam pertandingan tersebut Sabah FC mengemas 5 gol tanpa balas atas PSM Makassar. Kelima gol tersebut disumbangkan oleh Darren Lok pada menit keenam dan ke-46, Gabriel Peres pada menit ke-36, Stuart Wilkin menit ke-73, dan Farhan Roslan menit ke-90+3.

Sedangkan assist Saddil Ramdani lahir dari umpan pertama dan kedua ke Darren Lok serta Gabriel Peres.