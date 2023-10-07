Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Pelatih Malaysia Terang-terangan Puji Saddil Ramdani Pemain Bintang Asia Tenggara

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |18:37 WIB
Penyebab Pelatih Malaysia Terang-terangan Puji Saddil Ramdani Pemain Bintang Asia Tenggara
Saddil Ramdani banjir pujian setelah Sabah FC mengalahkan PSM Makassar (Foto: Sabah FC)
A
A
A

MANTAN pelatih Timnas Malaysia yang kini menjadi pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee terang-terangan puji Saddil Ramdani sebagai pemain terbaik di Asia Tenggara. Hal itu merujuk dari penampilan Saddil di laga AFC Cup 2023-2024 menghadapi PSM Makassar.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (5/10/2023), Saddil Ramdani sukses membawa Sabah FC menang telak dengan skor 5-0.

Saddil Ramdani

Saddil turun sebagai starter di laga ini. Sepanjang laga, eks Persela Lamongan itu memberikan penampilan impresif. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah saat pergerakannya harus dimatikan dengan pelanggaran keras oleh penjaga gawang PSM Makassar.

Akibatnya, kiper Juku Eja, Reza Arya Pratama terpaksa diganjar kartu merah. Hal inilah yang langsung merubah alur permainan menjadi sangat dominan untuk Sabah FC.

Puncaknya, tim berjuluk The Rhinos itu membobol gawang PSM Makassar sebanyak 5 kali dengan tiga diantaranya merupakan assist dari Saddil Ramdani.

Berkat kontribusinya yang luar biasa di laga ini, Saddil Ramdani mendapat pujian setinggi langit dari pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee. Eks pelatih Timnas Malaysia itu bahkan menyebut Saddil adalah salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara.

"Ya sudah jelas dia ingin membuktikan sesuatu seperti yang saya katakan di awal musim. Saddil merupakan pemain yang memiliki level sangat tinggi dan saya percaya dia salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara" ujar Ong Kim Swee dilansir media Malaysia, Makan Bola, Sabtu (7/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
