HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ultimatum Hokky Caraka Setelah Cetak Debut di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |07:00 WIB
Shin Tae-yong Ultimatum Hokky Caraka Setelah Cetak Debut di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Hokky Caraka (16) menjalani debut di laga Timnas Indonesia vs Brunei. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan ultimatum kepada Hokky Caraka atas debutnya bersama skuad senior saat menghadapi Brunei Darussalam di leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 12 Oktober 2023 malam. Shin Tae-yong mengingatkan Hokky Caraka agar tidak berpuas diri setelah menjalani debut.

"Saya mengucapkan selamat ya kepada Hokky yang debut pertama kali di timnas senior. Ini baru mulai ya,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Brunei.

Hokky Caraka (16) saat memeluk Dimas Drajad di laga Timnas Indonesia vs Brunei

(Hokky Caraka (16) saat memeluk Dimas Drajad di laga Timnas Indonesia vs Brunei. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)

“Dia sebagai penyerang di sepakbola Indonesia harus lebih bekerja keras ke depan,"pesan Shin Tae-yong.

Shin Tae-yong menilai Hokky Caraka memiliki potensi besar menjadi penyerang haus gol. Namun, Shin Tae-yong meminta Hokky Caraka untuk terus menggali potensinya agar bisa bersaing dengan pemain-pemain lain di Timnas Indonesia.

Hokky Caraka resmi menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia senior semalam. Pemain berusia 19 tahun itu tampil selama 58 menit dalam kemenangan 6-0 atas Brunei Darussalam di leg pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ia berkontribusi atas gol pertama Timnas Indonesia yang dicetak Dimas Drajad. Bola sundulannya memudahkan Dimas Drajad untuk menceploskan bola ke gawang kosong.

