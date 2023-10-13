PSSI Bakal Tambah Pemain Naturalisasi, Erick Thohir: Demi Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan pihaknya memiliki ambisi melihat Tim Nasional (Timnas) Indonesia main di Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara akan dilakukan PSSI, termasuk memperkuat tim dengan cara instan, yakni menaturalisasi para pemain keturunan.

Ya, PSSI masih terus berburu pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi. Sehingga, Jay Idzes rupanya bukan pemain naturalisasi terakhir yang akan menghuni skuad Timnas Indonesia.

Terkini, pemain Swansea City, Nathan Tjoe-A-On menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi amunisi anyar Tim Merah Putih.

Nathan bahkan sudah hadir di Indonesia dan bertemu jajaran tokoh penting, dari mulai Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo dan Erick selaku pimpinan tertinggi Federasip Sepakbola Tanah Air.

Hadir bersama sang ayah, Nathan menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada laga leg I putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Laga itu sendiri dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor telak 6-0.

Usai laga, Erick membeberkan terkait penyebab PSSI terus menambah pemain naturalisasi. Keputusan untuk terus menambah pemain dinilai menjadi langkah tepat bagi Timnas Indonesia yang tengah merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih kuota peserta ajang empat tahunan itu dipastikan bertambah.