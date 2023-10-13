Erick Thohir Tak Bisa Dampingi Timnas Indonesia Tandang ke Brunei Darussalam, Ini Alasannya!

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan dengan berat hati tidak bisa mendampingi Timnas Indonesia melawan Timnas Brunei Darussalam pada leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, ia mendapat tugas kenegaraan dari Presiden RI Joko Widodo.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam leg I digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Skuad Garuda menang telak 6-0 berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Pada laga itu, Erick masih mendampingi Timnas Indonesia, bahkan menyempatkan masuk ke ruang ganti. Sayangnya, ia akan absen pada leg II yang digelar pada Selasa 17 Oktober 2023 di Bandar Seri Begawan.

Erick mengatakan ada tugas lain yang membuatnya tidak akan hadir di Brunei Darussalam. Oleh karena itu, ia menyempatkan waktu untuk menonton leg pertama di SUGBK.

"Kebetulan saya ada tugas, mendampingi Bapak Presiden Jokowi pada 16-18 Oktober ke Beijing dan 18-20 Oktober ke Saudi Arabia. Saya tidak hadir (ke Brunei Darussalam)," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, dikutip pada Jumat (13/10/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan dukungan dan doa pastinya tetap akan diberikan untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Pasalnya, hanya itu yang bisa diberikan di tengah jadwal padat.