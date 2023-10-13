Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

St Kitts and Nevis Sikat Sint Maarten 3-2, Timnas Indonesia Batal Naik Posisi di Ranking FIFA

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |04:09 WIB
St Kitts and Nevis Sikat Sint Maarten 3-2, Timnas Indonesia Batal Naik Posisi di Ranking FIFA
Timnas St. Kitts and Nevis menghambat posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA (Foto: SNFA)
A
A
A

ANGUILLA - Timnas St. Kitts and Nevis berhasil mengalahkan Timnas Sint Maarten 3-2 pada lanjutan CONCACAF Nations League B 2023, Jumat (13/10/2023) dini hari WIB. Hasil itu sekaligus menunda kenaikan posisi Timnas Indonesia di Ranking FIFA.

Bermain di kandang lawan, St. Kitts unggul lebih dulu via gol Tiquanny Williams (15'). Namun, Sint Maarten membalas tiga menit kemudian lewat lesatan Gerwin Lake. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Timnas St Kitts and Nevis

Di awal babak kedua, tim tamu kembali unggul 2-1 kali ini lewat gol kedua Williams (47'). Mereka bahkan menjauh 3-1 setelah sang pemain mengemas hattrick pada menit ke-67.

Tak mau malu, Imar Kort memperkecil skor di menit ke-87 menjadi 2-3. Skor itu bertahan hingga selesai. Dengan hasil ini, St. Kitts and Nevis pun bertahan di posisi 146 ranking FIFA.

Timnas Indonesia pun harus rela tertahan di urutan 147. Padahal, Skuad Garuda sempat akan menggeser posisi St. Kitts and Nevis usai menang telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam pada leg I babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam WIB. Skuad Garuda menang berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Halaman:
1 2
      
