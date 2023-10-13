Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0, Media Vietnam Sampai Bikin Livescore!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |00:29 WIB
Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0, Media Vietnam Sampai Bikin <i>Livescore</i>!
Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
JAKARTA - Media Vietnam, TheThao247, sampai bikin livescore untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak lupa, mereka juga mengulas jalannya pertandingan.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak 6-0 berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Timnas Indonesia menang telak atas Timnas Brunei Darussalam

Kemenangan itu sekaligus membuat satu kaki Indonesia berada di fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026. Leg II akan digelar di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada Selasa 17 Oktober 2023 malam WIB.

TheThao247 tak ketinggalan mengulas pertandingan itu. Bahkan, mereka sampai membuat laporan pada setiap gol yang dicetak oleh anak asuh Shin Tae-yong.

Usai laga, TheThao247 lalu kembali mengungkapkan fakta pelatih asal Korea Selatan itu memanggil pemain-pemain terbaik. Padahal, Brunei bisa dibilang merupakan salah satu kesebelasan terlemah di Asia Tenggara.

"Melawan lawan yang dinilai berkali-kali lipat lebih lemah seperti Brunei, pelatih Shin Tae Yong dan anak asuhnya diharapkan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk meraih kemenangan," tulis TheThao247, dikutip pada Jumat (13/10/2023).

