HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dimas Drajad Dedikasikan Hattrick di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam untuk Keluarganya

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |00:02 WIB
Dimas Drajad Dedikasikan <i>Hattrick</i> di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam untuk Keluarganya
Dimas Drajad mempersembahkan hattrick untuk keluarganya (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Dimas Drajad begitu girang usai mencetak hattrick pada laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sang penyerang mempersembahkan trigol itu untuk keluarga terkasih.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak 6-0 berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Dimas Drajad

Dimas lantas terpilih sebagai Man Of The Match (MOTM) di laga tersebut. Ekspresi lega pun terpancar pada wajah pemain Persikabo 1973 tersebut. Betapa tidak, ia absen pada laga FIFA Matchday September 2023 lantaran cedera.

Usai laga, Dimas mengakui belum merasa nyaman saat tampil bersama Persikabo di Liga 1 2023-2024. Oleh sebab itu, ia senang bukan main bisa tampil maksimal di laga kali ini.

"Saya sempat cedera hamstring dan beberapa kali di lutut mungkin itu saya belum merasakan enak main di dua pertandingan kemarin, dan saya harap di sini bisa lebih banyak cetak gol," kata Dimas pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

"Alhamdulilah menang, saya bica cetak hattrick tapi yang penting bukan tiga gol saya, saya bisa menjalankan kemauan coach Shin (Tae-yong) dan semoga di leg kedua bisa memberikan yang lebih baik lagi," sambung pemain berusia 27 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
