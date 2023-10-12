Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lagi Cedera Otot, Ramadhan Sananta Cetak Brace di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |23:18 WIB
Lagi Cedera Otot, Ramadhan Sananta Cetak <i>Brace</i> di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam!
Ramadhan Sananta ternyata mengalami cedera otot sebelum laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan Ramadhan Sananta mengalami cedera otot sebelum pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam. Hebatnya, penyerang Persis Solo itu bisa mengemas dua gol dalam laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Ramadhan Sananta mencetak dua gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Penyerang berusia 20 tahun itu baru masuk di babak kedua, tepatnya menit ke-58, untuk menggantikan Hokky Caraka. Dua gol Sananta tercipta lewat penalti (63') dan tandukan yang memanfaatkan bola rebound Ricky Kambuaya (67').

Shin lalu membeberkan alasan tak menurunkan Sananta sejak menit awal. Rupanya, pemain asal Daik itu sempat mengalami cedera otot sebelum laga.

"Sananta tidak bisa bermain 90 menit karena otot dan akan mencari cara untuk masalah itu, akhirnya saya memilih rotasi pemain," kata Shin dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

