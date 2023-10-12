Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Libas Brunei Darussalam 6-0, Presiden Jokowi Sebut Masuknya Ramadhan Sananta Ubah Permainan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |23:07 WIB
Timnas Indonesia Libas Brunei Darussalam 6-0, Presiden Jokowi Sebut Masuknya Ramadhan Sananta Ubah Permainan
Ramadhan Sananta dipuji Presiden Joko Widodo mengubah jalannya pertandingan (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, menilai masuknya Ramadhan Sananta di babak kedua mengubah jalannya pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Alhasil, skuad Garuda pun menang 6-0!

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Ramadhan Sananta mencetak dua gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Bisa dikatakan, masuknya Sananta di menit ke-58 menggantikan Hokky Caraka mampu memberikan dampak positif. Keran gol Timnas Indonesia terbuka lebar setelah pemain Persis Solo itu masuk.

Usai pertandingan, Presiden Jokowi mengakui pemain Timnas Indonesia bermain sangat baik. Namun, ia juga tidak menutupi fakta masuknya Sananta menjadi pembeda.

"Semuanya baik, main bola itu kerja tim," ujar Presiden Jokowi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

"Tapi ya tadi di babak kedua masuknya Ramadhan Sananta mengubah pola permainan," sambung Kepala Negara.

Halaman:
1 2
      
