HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Pesta Gol 6-0 ke Gawang Brunei Darussalam, Presiden Jokowi: Sangat Menghibur!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |22:12 WIB
Timnas Indonesia Pesta Gol 6-0 ke Gawang Brunei Darussalam, Presiden Jokowi: Sangat Menghibur!
Presiden RI Joko Widodo merasa terhibur dengan kemenangan telak Timnas Indonesia 6-0 atas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, mengaku sangat terhibur dengan kemenangan telak Timnas Indonesia 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurutnya, kemenangan ini adalah modal yang baik menatap leg II nanti.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Ramadhan Sananta mencetak dua gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Presiden Jokowi yang menyaksikan langsung laga tersebut sangat puas. Menurutnya, hasil ini menjadi modal yang bagus untuk Timnas Indonesia menatap leg kedua nanti.

"Sangat sangat menghibur ya," kata Jokowi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

"Ini kita kan nanti tanding di Brunei tanggal 17, jadi saya kira ini modal yang baik," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu bahkan tidak memberikan rapor merah kepada pasukan Shin Tae-yong. Presiden Jokowi berharap performa Skuad Garuda terus sempurna.

