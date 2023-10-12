Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Tak Senang meski Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:53 WIB
Shin Tae-yong Tak Senang meski Timnas Indonesia Bantai Brunei Darussalam 6-0!
Shin Tae-yong kurang puas meski Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Timnas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Ilham Sigit)
JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap tak senang meski tim asuhannya membantai Timnas Brunei Darussalam 6-0 pada laga Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia merasa kurang puas lantaran tak bisa menambah gol di babak pertama.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Skuad Garuda menang telak berkat hattrick Dimas Drajad (7’, 72’, dan 90+2), Rizky Ridho (12’), dan brace Ramadhan Sananta (63’p, 67’).

Ramadhan Sananta mencetak dua gol di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Dengan hasil itu, kans Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 pun terbuka amat lebar. Tim Merah Putih tidak akan bermain terlalu tertekan saat leg kedua nanti.

Usai laga, Shin berterima kasih atas kerja keras pemain. Namun, ia justru tak senang lantaran pemainnya sempat kesulitan mencetak gol tambahan.

“Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada pemain, tetapi perihal isi pertandingan, saya tidak begitu senang,” kata Shin pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (12/10/2023).

“Setelah gol kedua sagat lama sampai terjadi gol ketiga, harus dievaluasi, tapi di babak kedua para pemain kembali bekerja keras, jadi saya tetap mengucapkan terima kasih banyak,” imbuh pria asal Korea Selatan itu.







