HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Gilas Brunei Darussalam 6-0 di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:34 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar saat Gilas Brunei Darussalam 6-0 di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Rizky Ridho menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia yang bersinar saat melawan Timnas Brunei Darussalam (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Berikut lima pemain Timnas Indonesia yang bersinar saat gilas Brunei Darussalam 6-0 di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kemenangan itu sekaligus membuat satu kaki skuad Garuda berada di fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Kemenangan telak membuat langkah anak asuh Shin Tae-yong sedikit ringan di leg II nanti.

Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

Lantas, siapa saja pemain yang bersinar pada laga melawan Brunei Darussalam? Berikut ulasannya.

5. Rizky Ridho

Rizky Ridho mengemas satu gol

Dipercaya turun sebagai bek tengah dan berduet dengan Elkan Baggott, penampilan pemain Persija Jakarta ini cukup mencuri perhatian. Bahkan, Ridho sanggup mengemas satu gol di laga ini.

Hal itu membuktikan Ridho sudah matang sebagai seorang bek di usia yang relatif muda. Kebetulan pula, ia merupakan pemain belakang langganan Timnas Indonesia di era Shin.

4. Hokky Caraka

Hokky Caraka dan Dimas Drajad

Turun sebagai 58 menit pada debutnya, penyerang PSS Sleman ini cukup mencuri perhatian. Gol pertama Indonesia bahkan berasal dari kerja kerasnya dalam menyambut umpan silang.

Sundulan Hokky mengenai tiang dan bola kemudian disambar Dimas Drajad menjadi gol. Hal ini membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang masa depan Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
