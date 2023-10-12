Hasil Timnas Nepal vs Timnas Laos di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 1-1!

HASIL Timnas Nepal vs Timnas Laos di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Duel yang berjalan sengit ini harus berakhir imbang dengan skor 1-1.

Laga Timnas Nepal vs Timnas Laos digelar di Dasharath Rangasala Stadium, Kathmandu, Nepal, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Timnas Laos unggul lebih dahulu lewat aksi Bounphachan Bounkong. Tetapi, Nepal menyamakan kedudukan lewat aksi Anjan Bista.

Hasil tersebut jelas menjadi keuntungan bagi Laos karena mereka akan tampil di leg II di depan publik sendiri. Pertandingan leg II dijadwalkan berlangsung di New Laos National Stadium pada Selasa 17 Oktober 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laos sudah dihadapkan duel sengit sejak awal laga. Mereka pun cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan di awal pertandingan. Laos berada di dalam tekanan Nepal, yang bermain sangat tenang saat menguasai bola.

Pada menit 15, The Gorkhalis -julukan Timnas Nepal- pun nyaris membuka papan skor lewat Rohit Chand. Sayangnya, tandukannya yang memanfaatkan sepak pojok masih bisa ditepis oleh kiper lawan.

Akan tetapi, perlahan-lahan Laos mulai bisa memberikan perlawanan lewat serangan-serangan balik cepat yang mereka lakukan. Hasilnya, pada menit 33, Laos mampu unggul 1-0 lewat gol Bounphachan Bounkong.

Lima menit berselang, Thim Xad -julukan Timnas Laos- kembali menebar ancaman di lini pertahanan lawan. Namun, sepakan Michael Vang yang mengarah ke tiang jauh masih melebar tipis di sisi kanan gawang.

Jual beli serangan pun terjadi di menit-menit akhir paruh pertama. Akan tetapi, hingga turun minum belum ada gol lagi yang tercipta. Laos unggul 1-0 atas Nepal di babak pertama.