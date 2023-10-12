Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Nepal vs Timnas Laos di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 1-1!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |20:54 WIB
Hasil Timnas Nepal vs Timnas Laos di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Sama Kuat, Laga Berakhir Imbang 1-1!
Laga Timnas Nepal vs Timnas Laos. (Foto: Instagram/@lff_official)
A
A
A

HASIL Timnas Nepal vs Timnas Laos di Leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Duel yang berjalan sengit ini harus berakhir imbang dengan skor 1-1.

Laga Timnas Nepal vs Timnas Laos digelar di Dasharath Rangasala Stadium, Kathmandu, Nepal, Kamis (12/10/2023) malam WIB. Timnas Laos unggul lebih dahulu lewat aksi Bounphachan Bounkong. Tetapi, Nepal menyamakan kedudukan lewat aksi Anjan Bista.

Hasil tersebut jelas menjadi keuntungan bagi Laos karena mereka akan tampil di leg II di depan publik sendiri. Pertandingan leg II dijadwalkan berlangsung di New Laos National Stadium pada Selasa 17 Oktober 2023.

Timnas Nepal vs Timnas Laos

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laos sudah dihadapkan duel sengit sejak awal laga. Mereka pun cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan di awal pertandingan. Laos berada di dalam tekanan Nepal, yang bermain sangat tenang saat menguasai bola.

Pada menit 15, The Gorkhalis -julukan Timnas Nepal- pun nyaris membuka papan skor lewat Rohit Chand. Sayangnya, tandukannya yang memanfaatkan sepak pojok masih bisa ditepis oleh kiper lawan.

Akan tetapi, perlahan-lahan Laos mulai bisa memberikan perlawanan lewat serangan-serangan balik cepat yang mereka lakukan. Hasilnya, pada menit 33, Laos mampu unggul 1-0 lewat gol Bounphachan Bounkong.

Lima menit berselang, Thim Xad -julukan Timnas Laos- kembali menebar ancaman di lini pertahanan lawan. Namun, sepakan Michael Vang yang mengarah ke tiang jauh masih melebar tipis di sisi kanan gawang.

Jual beli serangan pun terjadi di menit-menit akhir paruh pertama. Akan tetapi, hingga turun minum belum ada gol lagi yang tercipta. Laos unggul 1-0 atas Nepal di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636673/pangsuma-fc-menang-telak-90-atas-raybit-fc-di-pekan-keempat-pfl-20252026-vah.webp
Pangsuma FC Menang Telak 9â0 atas Raybit FC di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tiga_pesenam_putri_indonesia_gagal_menembus_babak.jpg
Indonesia Tuai Pujian Sukses Gelar Kejuaraan Dunia Senam 2025, Ditawarkan Jadi Tuan Rumah Asia Championship
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement