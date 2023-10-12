Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Rizky Ridho Gandakan Keunggulan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam 2-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |19:17 WIB
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Rizky Ridho Gandakan Keunggulan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam 2-0!
Rizky Ridho kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah diketahui. Timnas Indonesia kini unggul 2-0 atas Brunei Darussalam di laga leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Rizky Ridho di menit ke-12. Dia berhasil memanfaatkan umpan hasil tendangan sepak pojok dari Saddil Ramdani.

Rizky Ridho

Sebelumnya, gol pertama Indonesia berhasil dicetak oleh Dimas Drajad. Dia memanfaatkan bola rebound yang membentur tiang gawang Brunei usai ditendang oleh Hokky Caraka.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (12/10/2023) malam WIB. Gol skuad Garuda -julukan Timans Indonesia- dicetak oleh Dimas Drajad pada menit ke-7.

Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam lagi di leg II. Laga leg II nantinya akan digelar di markas Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023.

