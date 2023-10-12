HASIL kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia kini unggul 1-0 atas Timnas Brunei Darussalam di laga leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (12/10/2023) malam WIB. Gol skuad Garuda -julukan Timans Indonesia- dicetak oleh Dimas Drajad pada menit ke-7.
Dimas Drajad berhasil memanfaatkan bola rebound hasil sundulan Hokky Caraka yang membentur tiang gawang. Tendangannya pun gagal dihalau kiper Brunei hingga berbuah gol. Indonesia unggul 1-0!
Koleksi gol Timnas Indonesia pun berpeluang bertambah lagi. Sebab, kinerja apik sukses ditunjukkan pasukan Shin Tae-yong.
Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam sendiri akan digelar dua leg. Laga leg II nantinya akan digelar di markas Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023.