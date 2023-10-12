Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Dimas Drajad Cetak Gol Ciamik, Timnas Indonesia Buka Keunggulan 1-0 atas Brunei Darussalam!

HASIL kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Indonesia kini unggul 1-0 atas Timnas Brunei Darussalam di laga leg I Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis (12/10/2023) malam WIB. Gol skuad Garuda -julukan Timans Indonesia- dicetak oleh Dimas Drajad pada menit ke-7.

Dimas Drajad berhasil memanfaatkan bola rebound hasil sundulan Hokky Caraka yang membentur tiang gawang. Tendangannya pun gagal dihalau kiper Brunei hingga berbuah gol. Indonesia unggul 1-0!

Koleksi gol Timnas Indonesia pun berpeluang bertambah lagi. Sebab, kinerja apik sukses ditunjukkan pasukan Shin Tae-yong.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam sendiri akan digelar dua leg. Laga leg II nantinya akan digelar di markas Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023.