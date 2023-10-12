Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Fakta Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Nomor 1 Punya Target yang Lebih Tinggi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |17:08 WIB
4 Fakta Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Nomor 1 Punya Target yang Lebih Tinggi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 4 fakta perpanjangan Shin Tae-yong yang menarik untuk diketahui. Perpanjangan kontrak pelatih Timnas Indonesia itu menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh pecinta sepakbola Tanah Air.

Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memberikan dampak positif yang sangat besar untuk perkembangan dunia sepakbola Indonesia khususnya Timnas Indonesia.

Belum lama ini beredar rumor bahwa kontrak Shin Tae-yong akan segera diperpanjang selama tiga tahun lamanya. Untuk menghindari kesalahan pemahaman dari masyarakat, berikut okezone rangkum fakta perpanjangan kontrak Shin Tae-yong.

Berikut 4 Fakta Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong

4. Kontrak awal Shin Tae-yong

Shin Tae-yong datang dan menjadi pelatih Indonesia pada akhir 2019 saat PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pelatih yang kini berusia 53 tahun itu dikontrak dengan durasi 4 tahun. Dengan kata lain, kontrak awal Shin Tae-yong akan habis pada akhir tahun ini.

3. Diperpanjang hingga Juni

Shin Tae-yong

Meski ada rumor yang menyebut Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun, namun faktanya tidak demikian. Eks pelatih Timnas Korea Selatan itu telah sepakat dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir untuk bertahan setidaknya hingga Juni 2024.

Jangka waktu tersebut dipilih karena Shin Tae-yong masih harus menukangi Timnas Indonesia U-23 dan juga senior yang akan berlaga di ajang Piala Asia.

"Pembicaraan saya dengan Shin Tae-yong sampai Juni 2024," ujar Erick Thohir di Ruang Press Conference Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2023).

