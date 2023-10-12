Breaking News: Timnas Malaysia U-23 Resmi Tunjuk Mantan Scouting Barcelona sebagai Pelatih

Juan Torres Garrido resmi menjabat sebagai pelatih baru Timnas Malaysia U-23 (Foto: FA Malaysia)

TIMNAS Malaysia U-23 resmi tunjuk mantan scouting Barcelona sebagai pelatih. Dialah Juan Torres Garrido, yang mengambil alih tim dari Elangowan Elavarasan.

Skuad Harimau Malaya Muda – julukan Timnas Malaysia U-23 – tanpa pelatih selama hampir sebulan terakhir. Elangowan Elavarasan dibebastugaskan dari posisinya sebagai pelatih usai berhasi mengantarkan Timnas Malaysia U-23 ke Piala Asia U-23 2024.

Elavarasan dicopot untuk kemudian kembali bekerja sebagai asisten pelatih Kim Pan-gon di Timnas Malaysia senior. Kini, Malaysia U-23 telah dipastikan menunjuk Juan Torres Garrido sebagai pelatih baru, sebagaimana pengumuman yang dirilis pada Kamis (12/10/2023) siang ini WIB oleh Federasi Sepakbola Malaysia (FAM).

Dalam pengumuman di situs resminya, Garrido akan ditemani oleh Shukor Adan sebagai asisten pelatihnya. Dia juga membawa Kris Yong Wai Hwang sebagai pelatih kiper, Oscar Balaguer Cereza sebagai pelatih kebugaran, dan Lee Jeyoon sebagai pelatih analisa performa.

Bagi Garrido, ini merupakan pekerjaan pertamanya sebagai pelatih kepala. Sebelumnya, dia kerap menjabat sebagai pemandu bakat alias scout di berbagai klub Spanyol.