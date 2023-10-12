Berkat Bocoran Eks Pelatih Bhayangkara FC, Pelatih Brunei Darussalam Tahu Banyak soal Timnas Indonesia

JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Brunei Darussalam, Mario Rivera mengaku sudah mengetahui banyak hal mengenai sepakbola Tanah Air, termasuk di antaranya kekuatan dari Timnas Indonesia. Informasi itu ia dapatkan dari Direktur Teknik Federasi Brunei Darussalam (FABD), yakni Paul Munster yang dulunya pernah melatih di Liga 1 Indonesia.

Untuk yang belum tahu, Munster sempat menukangi Bhayangkara FC di musim 2021-2022 silam. Di bawah asuhan arsitek asal Irlandia Utara itu, The Guardians -julukan Bhayangkara FC- finis di peringkat ketiga klasemen Liga 1 musim tersebut.

Usai tak lagi bersama Bhayangkara FC, Munster ditunjuk sebagai Dirtek FABD pada Agustus 2022 silam. Munster bersama dengan Mario Rivera pun bahu membahu membangun Timnas Brunei Darussalam yang selama ini tak pernah diperhitungkan di berbagai ajang.

“Ya, dengan Paul kami tidak hanya berbicara sekarang, sejak bulan September kami bekerja sama,” kata Rivera pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

Rivera lantas memanfaatkan keberadaan Munster untuk mengorek informasi soal sepakbola Indonesia. Terlebih lagi, terdapat satu mantan anak asuh Munster di kubu Timnas Indonesia, yakni Dendy Sulistyawan.

Banyak pemain Timnas Indonesia pernah dihadapi tim asuhan Munster selama menangani Bhayangkara FC. Rivera pun menggunakan keuntungan itu untuk menganalisa kekuatan Tim Merah Putih.