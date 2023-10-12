Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Banyak Media Asing Soroti Langkah Erick Thohir yang Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |01:10 WIB
Banyak Media Asing Soroti Langkah Erick Thohir yang Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
Erick Thohir bikin Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034?(Foto: LOC Indonesia)
A
A
A

SEJUMLAH media asing menyoroti langkah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ingin Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Beberapa media itu menggarisbawahi keberanian Indonesia menyaingi Arab Saudi yang juga menjadi calon tuan rumah Piala Dunia 2034.

Dalam mengajukan bidding nantinya, Indonesia tidak sendirian. Rencananya, Indonesia akan menggandeng Australia, Malaysia dan Singapura sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Erick Thohir

Keputusan ini mengundang perhatian Eurosport yang mengangkat judul Erick Thohir menantang Arab Saudi dalam perebutan tuan rumah Piala Dunia 2034. Media-media Italia yang dulu akrab dengan Erick Thohir saat masih menjadi Presiden Inter Milan yang paling banyak mengangkat.

ITASportPress mengangkat tema, "Piala Dunia 2034, Indonesia tantang Arab Saudi. Erick Thohir: 'Kami kuat'. Artikel Piala Dunia 2034, Erick Thohir Luncurkan Tawaran Indonesia Tuan Rumah Bersama Piala Dunia 2034. Arab Saudi mungkin bukan satu-satunya kandidat, menjadi topik utama di media SPORT MEDIASET.

Media ONEFOOTBALL membuat judul artikel, Indonesia, Inter: Masih Ingat Thohir? menantang Arab Saudi Perebutan Piala Dunia 2034. Erick Thohir yang juga mantan presiden Inter Milan ini, mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi bersama tiga negara lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/51/2912390/cristiano-ronaldo-jadi-alasan-fifa-tunjuk-arab-saudi-sebagai-tuan-rumah-piala-dunia-2034-oe5ccfBQrO.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Alasan FIFA Tunjuk Arab Saudi sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2034?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/51/2912118/breaking-news-presiden-fifa-gianni-infantino-pastikan-arab-saudi-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-wLLmYyJVK4.jpg
Breaking News: Presiden FIFA Gianni Infantino Pastikan Arab Saudi Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/51/2911816/australia-mundur-arab-saudi-dipastikan-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-M2jEgjZkTj.jpg
Australia Mundur, Arab Saudi Dipastikan Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/51/2905019/media-vietnam-soroti-indonesia-yang-batal-maju-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-2034-3AGIAuM8wp.jpg
Media Vietnam Soroti Indonesia yang Batal Maju Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/50/1635831/adrenalin-rivalitas-dan-rekor-gfc-for-revenge-buktikan-tinju-indonesia-bangkit-yhe.webp
Adrenalin, Rivalitas, dan Rekor! GFC For Revenge Buktikan Tinju Indonesia Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/gelandang_persib_bandung_adam_alis_kiri.jpg
Bukan Soal Gol, Ini yang Ditekankan Adam Alis Usai Persib Taklukkan Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement