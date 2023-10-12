Banyak Media Asing Soroti Langkah Erick Thohir yang Ingin Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2034

SEJUMLAH media asing menyoroti langkah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang ingin Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Beberapa media itu menggarisbawahi keberanian Indonesia menyaingi Arab Saudi yang juga menjadi calon tuan rumah Piala Dunia 2034.

Dalam mengajukan bidding nantinya, Indonesia tidak sendirian. Rencananya, Indonesia akan menggandeng Australia, Malaysia dan Singapura sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034.

Keputusan ini mengundang perhatian Eurosport yang mengangkat judul Erick Thohir menantang Arab Saudi dalam perebutan tuan rumah Piala Dunia 2034. Media-media Italia yang dulu akrab dengan Erick Thohir saat masih menjadi Presiden Inter Milan yang paling banyak mengangkat.

ITASportPress mengangkat tema, "Piala Dunia 2034, Indonesia tantang Arab Saudi. Erick Thohir: 'Kami kuat'. Artikel Piala Dunia 2034, Erick Thohir Luncurkan Tawaran Indonesia Tuan Rumah Bersama Piala Dunia 2034. Arab Saudi mungkin bukan satu-satunya kandidat, menjadi topik utama di media SPORT MEDIASET.

Media ONEFOOTBALL membuat judul artikel, Indonesia, Inter: Masih Ingat Thohir? menantang Arab Saudi Perebutan Piala Dunia 2034. Erick Thohir yang juga mantan presiden Inter Milan ini, mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi bersama tiga negara lainnya.