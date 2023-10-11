Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Update Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:03 WIB
Erick Thohir Ungkap <i>Update</i> Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut proses naturalisasi Jay Idzes telah berjalan (Foto: Instagram/@jayidzes)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membeberkan perkembangan terkini dari proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes. Ia mengaku belum tahu soal nama pertama, tetapi yang lain prosesnya sedang digodok.

Sebelumnya, kabar mengenai rencana naturalisasi Nathan dibeberkan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Arsitek asal Korea Selatan itu mengonfirmasi PSSI tengah menggodok proses naturalisasi pemain berposisi bek sayap itu.

Nathan Tjoe A On

“Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, jujur masalah administrasi belum tahu, Nathan akan bertemu lebih dahulu dengan Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah itu akan saya umumkan,” kata Shin pada Senin 9 Oktober 2023.

Erick kemudian menanggapi rencana naturalisasi Nathan yang dibeberkan sang pelatih tersebut. Menariknya, pria yang juga Menteri BUMN itu belum tahu-menahu soal proses naturalisasi pemain berusia 21 tahun tersebut.

“Belum tahu (soal Nathan),” jawab Erick saat ditemui awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di sela-sela latihan Timnas Indonesia jelang laga menghadapi Brunei Darussalam, Rabu (11/10/2023).

Kabar baiknya, Erick mengatakan proses naturalisasi Jay masih terus berjalan. Eks Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain klub Italia, Venezia, tersebut lekas rampung.

