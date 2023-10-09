Shin Tae-yong Harap Proses Naturalisasi Nathan Tjoe-A-On Lancar

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berharap proses naturalisasi Nathan Tjoe-A-On dapat berjalan lancar. Ia menilai pemain Swansea City itu bisa menambah kualitas skuad Garuda.

Sebatas informasi, Nathan adalah pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, 22 Desember 2001. Andai proses naturalisasinya lancar, ia bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk jangka panjang.

Nathan bergabung ke Swansea City yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris pada musim 2023-2024. Akan tetapi, pemain itu belum mendapat menit bermain dan harus bekerja keras menembus skuad utama.

Shin mengatakan seperti pemain tersebut ada ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi. Namun, pihaknya masih dalam tahap proses komunikasi lebih detail lagi.

"Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut," kata Shin saat memimpin latihan Timnas Indonesia di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan, belum mengetahui terlalu jauh terkait administrasi pemain tersebut. Namun, ia yakin proses pemberkasan akan disiapkan pihak terkait dengan sebaik mungkin.