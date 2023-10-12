Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Dukung Penuh Laga Timnas Indonesia Dilaksanakan di Papua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |03:38 WIB
Pratama Arhan Dukung Penuh Laga Timnas Indonesia Dilaksanakan di Papua
Pratama Arhan dukung laga Timnas Indonesia diselenggarakan di Papua (Foto: PSSI)
A
A
A

PRATAMA Arhan dukung penuh laga Timnas Indonesia dilaksanakan di Papua. Menurut bek kiri andalan Timnas Indonesia itu, laga-laga tim nasional juga pantas dinikmati di wilayah lain.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – kerap bertanding di wilayah Pulau jawa. Namun, jika mampu dilaksanakan di pulau lain, seperti misalnya di Papua, akan lebih baik, menurut Arhan, demi meningkatkan motivasi generasi muda yang tertarik kepada sepakbola.

Pratama Arhan

"Tentu saja akan meningkatkan motivasi. Di Papua banyak sekali anak muda yang suka bermain sepakbola," kata Pratama Arhan di Jakarta belum lama ini.

Pemain Tokyo Verdy itu mengatakan Papua memang selalu melahirkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Di sana pun kini ada sekolah-sekolah sepak bola yang akan menggali potensi pemain muda Papua.

"Ada akademi sepakbola di Papua. Saya kira ini akan meningkatkan motivasi anak-anak di Papua," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179126/berikut_lima_pelatih_top_asia_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-fRtN_large.jpeg
5 Pelatih Top Asia yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Sudah Nyatakan Tertarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179086/erick_thohir-ti3s_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Tanpa Pelatih, Erick Thohir: Belum Ada Pencarian Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636219/tolak-atlet-israel-masuk-ke-indonesia-menpora-mereka-minta-diizinkan-bawa-pistol-xnb.webp
Tolak Atlet Israel Masuk ke Indonesia, Menpora: Mereka Minta Diizinkan Bawa PistolÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/ketua_umum_pssi_erick_thohir_tengah_didampingi.jpg
PSSI Tanggapi Kabar Jepang Keluar dari AFC: Itu Hoaks dan Bikin Malu Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement