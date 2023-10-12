Pratama Arhan Dukung Penuh Laga Timnas Indonesia Dilaksanakan di Papua

PRATAMA Arhan dukung penuh laga Timnas Indonesia dilaksanakan di Papua. Menurut bek kiri andalan Timnas Indonesia itu, laga-laga tim nasional juga pantas dinikmati di wilayah lain.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – kerap bertanding di wilayah Pulau jawa. Namun, jika mampu dilaksanakan di pulau lain, seperti misalnya di Papua, akan lebih baik, menurut Arhan, demi meningkatkan motivasi generasi muda yang tertarik kepada sepakbola.

"Tentu saja akan meningkatkan motivasi. Di Papua banyak sekali anak muda yang suka bermain sepakbola," kata Pratama Arhan di Jakarta belum lama ini.

Pemain Tokyo Verdy itu mengatakan Papua memang selalu melahirkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Di sana pun kini ada sekolah-sekolah sepak bola yang akan menggali potensi pemain muda Papua.

"Ada akademi sepakbola di Papua. Saya kira ini akan meningkatkan motivasi anak-anak di Papua," ucapnya.