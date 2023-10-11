Respons Shin Tae-yong Dengar Kapten Brunei Darussalam Bercanda Timnas Indonesia Main dengan Formasi 1-1-8

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi respons terhadap kelakar kapten Timnas Brunei Darussalam Mohammad Hendra Azzam soal kemungkinan memakai formasi 1-1-8. Ia hanya meminta anak asuhnya untuk menghargai lawan.

Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Secara matematis, Garuda jauh lebih diunggulkan untuk menang.

Jelang laga tersebut, Hendra Azzam dengan nada bercanda menyebut Indonesia akan bermain menyerang total dengan formasi 1-1-8. Ia sudah tahu tuan rumah akan bermain menyerang total.

"Kami sudah tahu juga Indonesia akan menyerang habis-habisan. Mungkin mereka akan bermain dengan formasi 1-1-8 (sambil tertawa),” kata Hendra Azam kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

Kendati pria berusia 35 tahun itu bercanda, Shin cukup kaget ketika mengetahui hal tersebut. Ahli strategi asal Korea Selatan itu mengingatkan kepada pemain Timnas Indonesia untuk menaruh respek kepada pemain lawan, begitu juga sebaliknya.

“Memang saya merasa pemain Brunei bercanda ya untuk masalah itu. Untuk itu, sama ya, saya pun berharap para pemain kita harus bisa menghargai lawan, begitu juga kita harus menunjukkan yang terbaik di lapangan," papar Shin.