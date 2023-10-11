Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Brunei Darussalam Duga Timnas Indonesia Main dengan Formasi 1-1-8!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:33 WIB
Timnas Brunei Darussalam Duga Timnas Indonesia Main dengan Formasi 1-1-8!
Hendra Azam percaya Timnas Indonesia bakal bermain dengan formasi 1-1-8 (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

JAKARTA – Kapten Timnas Brunei Darussalam, Mohammad Hendra Azam, curiga Timnas Indonesia bakal bermain dengan formasi 1-1-8 pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia yakin tuan rumah akan bermain ekstra menyerang.

Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Secara matematis, Garuda jauh lebih diunggulkan untuk menang.

Timnas Brunei Darussalam

Terlebih, Brunei Darussalam memiliki sejarah pertemuan yang kelam melawan Indonesia. Pada perjumpaan terakhir, anak asuh Shin Tae-yong menang telak 7-0 di Piala AFF 2022.

Namun, Hendra Azam tidak terlalu menghiraukan rekor buruk itu. Ia sadar Timnas Indonesia akan bermain menyerang total di laga esok hari. Bahkan, sang kapten berkelakar Tim Merah Putih akan bermain dengan formasi 1-1-8!

“Kami sudah tahu juga Indonesia akan menyerang habis-habisan. Mungkin mereka akan bermain dengan formasi 1-1-8 (sambil tertawa),” kata Hendra Azam kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

