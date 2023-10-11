Timnas Brunei Darussalam Duga Timnas Indonesia Main dengan Formasi 1-1-8!

JAKARTA – Kapten Timnas Brunei Darussalam, Mohammad Hendra Azam, curiga Timnas Indonesia bakal bermain dengan formasi 1-1-8 pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia yakin tuan rumah akan bermain ekstra menyerang.

Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Secara matematis, Garuda jauh lebih diunggulkan untuk menang.

Terlebih, Brunei Darussalam memiliki sejarah pertemuan yang kelam melawan Indonesia. Pada perjumpaan terakhir, anak asuh Shin Tae-yong menang telak 7-0 di Piala AFF 2022.

Namun, Hendra Azam tidak terlalu menghiraukan rekor buruk itu. Ia sadar Timnas Indonesia akan bermain menyerang total di laga esok hari. Bahkan, sang kapten berkelakar Tim Merah Putih akan bermain dengan formasi 1-1-8!

“Kami sudah tahu juga Indonesia akan menyerang habis-habisan. Mungkin mereka akan bermain dengan formasi 1-1-8 (sambil tertawa),” kata Hendra Azam kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).