HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Rafael Struick dan Marselino Ferdinan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:20 WIB
Penyebab Rafael Struick dan Marselino Ferdinan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam
Rafael Struick absen bersama Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia hadapi Brunei Darussalam (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Rafael Struick dan Marselino Ferdinan absen di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan dibahas di sini. Hal ini telah dipastikan oleh sang pelatih Shin Tae-yong dalam konferensi pers.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan melakoni laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis (12/10/2023) esok. Namun, Shin Tae-yong memastikan bahwa Marselino Ferdinan dan Rafael Struick tidak masuk dalam skuad karena cedera.

Shin Tae-yong dan Marselino Ferdinan

“Pastinya Marselino dan Rafael tak akan masuk skuad, apalagi Rafael akan keluar dari daftar nama 23 pemain, sebelum ke Timnas memang sudah cedera,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/10/2023).

“Sekarang (Marselino) sudah hampir sembuh tapi saya tak akan paksakan karena target sebenarnya kami adalah November (putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026). Jadi kami tak akan memaksakan pemain agar tak cedera,” lanjut Shin Tae-yong.

Marselino Ferdinan memang bergabung bersama skuad Timnas Indonesia dalam keadaan yang tidak bugar. Dia memanggil sang gelandang KMSK Deinze untuk mengamati taktik yang disiapkan untuk putaran kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023.

