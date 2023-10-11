Shayne Pattynama Antusias Sambut Laga Timnas Indonesia Versus Brunei Darussalam, Janji Beri Performa Terbaik

JAKARTA - Bek sayap Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, sudah tidak sabar menjalani laga keduanya bersama Timnas Indonesia dengan menghadapi Brunei Darussalam. Pemain Viking FK itu janji memberikan performa terbaiknya demi membawa Skuad Garuda meraih kemenangan.

Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut akan dimainkan sebanyak dua kali. Skuad Garuda akan lebih dulu menjadi tuan rumah dengan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) 19.00 WIB.

Shayne menyambut antusias laga kedua bersama Timnas Indonesia setelah menjalani debutnya saat menghadapi Argentina. Pemain berusia 25 tahun itu ingin terus menambah penampilannya bersama Skuad Garuda.

“Saya suka ini karena saya akan menjalani lebih banyak pertandingan (bersama Timnas Indonesia)," kata Shayne kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (11/10/2023).

"Sekarang yang terpenting saya harus menyiapkan diri untuk pertandingan melawan Brunei. Sangat bagus bisa menatap pertandingan kedua bersama Timnas Indonesia," sambungnya.

BACA JUGA: Shayne Pattynama Jamin Timnas Indonesia Tak Remehkan Timnas Brunei Darussalam meski Diunggulkan

Shayne ingin mempersembahkan kemenangan untuk Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam. Kemenangan menjadi target Shayne guna membayar kekalahan yang didapat pada debutnya saat menghadapi Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023.