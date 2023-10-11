Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam: Witan Sulaeman Bersyukur Kembali Dipercaya Pelatih

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:44 WIB
Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam: Witan Sulaeman Bersyukur Kembali Dipercaya Pelatih
Witan Sulaeman dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Witan Sulaeman bersyukur bisa mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Witan ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak berada di Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan berlangsung sebanyak dua kali. Pada leg pertama, Skuad Garuda akan menjamu pasukan Mario Rivera di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Witan mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali terpilih sebagai pemain yang akan berlaga untuk membela Timnas Indonesia. Pemain andalan Persija Jakarta itu tahun itu janji akan bermain maksimal dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.

“Pastinya saya sangat bersyukur karena kembali dipercaya untuk membela timnas senior,” ujar Witan, dilansir dari situs resmi Persija, Rabu (11/10/2023).

“Tentu sangat bangga dan saya ingin membuktikan (untuk memberikan) yang terbaik untuk timnas Indonesia,” sambungnya.

Soal fisik, mantan pemain Lechia Gdansk itu mengaku tidak ada kendala. Menurutnya, program latihan yang dia jalani di Persija menjadi salah satu kunci untuk menjaga kondisi fisik dan staminanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178831/erick_thohir_bersama_patrick_kluivert-upRE_large.jpg
Sebelum Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Diminta Klarifikasi soal Pemecatan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178817/shin_tae_yong_sempat_diisukan_ribut_dengan_salah_satu_pemain_timnas_indonesia_shintaeyong7777-YICT_large.jpg
Mantan Penerjemah Shin Tae-yong: Kalimat STY Out atau Saya Out Bukan di Ruang Ganti Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178807/patrick_kluivert-SrGF_large.jpg
Media Amerika Soroti Pemecatan Patrick Kluivert, Sebut Reaksi Berlebihan PSSI Hancurkan Mimpi Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178804/ada_pemain_timnas_indonesia_yang_menanyakan_potensi_comeback_ke_skuad_garuda_shintaeyong7777-Uk8y_large.jpg
Ada Pemain Timnas Indonesia yang Tanya Potensi Shin Tae-yong Comeback ke Skuad Garuda, Siapa Dia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635885/sanksi-untuk-indonesia-tegaskan-standar-ganda-ioc-rusia-dicekal-israel-dibela-eeq.webp
Sanksi untuk Indonesia Tegaskan Standar Ganda IOC: Rusia Dicekal, Israel Dibela
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_foto_persib.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC Malam Ini, Gampang Banget!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement