Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam: Witan Sulaeman Bersyukur Kembali Dipercaya Pelatih

Witan Sulaeman dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)

JAKARTA – Witan Sulaeman bersyukur bisa mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Witan ingin membuktikan diri bahwa dirinya layak berada di Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan berlangsung sebanyak dua kali. Pada leg pertama, Skuad Garuda akan menjamu pasukan Mario Rivera di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (12/10/2023) 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, Witan mengungkapkan rasa syukurnya karena kembali terpilih sebagai pemain yang akan berlaga untuk membela Timnas Indonesia. Pemain andalan Persija Jakarta itu tahun itu janji akan bermain maksimal dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.

“Pastinya saya sangat bersyukur karena kembali dipercaya untuk membela timnas senior,” ujar Witan, dilansir dari situs resmi Persija, Rabu (11/10/2023).

“Tentu sangat bangga dan saya ingin membuktikan (untuk memberikan) yang terbaik untuk timnas Indonesia,” sambungnya.

Soal fisik, mantan pemain Lechia Gdansk itu mengaku tidak ada kendala. Menurutnya, program latihan yang dia jalani di Persija menjadi salah satu kunci untuk menjaga kondisi fisik dan staminanya.