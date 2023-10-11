Jadwal Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

JADWAL Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga dua leg yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada 12 dan 17 Oktober 2023 itu akan disiarkan secara live di RCTI!

Ya, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanannya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan mentas mulai dari babak pertama dengan melawan Brunei Darussalam.

Jika sukses mengalahkan Brunei, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak itu, mereka akan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

Demi tampil maksimal dan menang atas Brunei Darussalam, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memanggil sederet pemain terbaiknya. Di antaranya, ada deretan pemain abroad, yakni Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Shayne Pattynama, hingga Sandy Walsh.

Pemusatan latihan (TC) pun sudah digelar Timnas Indonesia sejak Senin 9 Oktober 2023. Dengan persiapan matang, Timnas Indonesia tentunya optimis bisa merebut hasil manis.