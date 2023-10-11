Bos Juventus Kecewa Berat dengan Hasil Tes Doping Kedua Paul Pogba, Bakal Putus Kontrak?

TURIN - CEO Juventus Maurizio Scanavino mengaku kecewa dengan kabar Paul Pogba yang dinyatakan positif menggunakan doping. Maurizio Scanavino kasus Pogba ini menjadi pukulan buat Bianconeri -julukan Juventus.

Sebagaimana diketahui, Paul Pogba dinyatakan positif menggunakan testosteron dalam tes ulang yang dilakukan pada sampel kedua awal pekan ini. Kabarnya, mantan pemain Manchester United itu dilaporkan mengonsumsi obat saat tur pramusim Juventus ke Amerika Serikat dari temannya yang juga seorang dokter, tapi tanpa berkonsultasi pada staf medis klub.

Maurizio Scanavino mengatakan perasaannya campur aduk setelah mengetahui tes kedua Pogba. Namun, itulah hasilnya dan harus diterima timnya meskipun tidak pernah menyangka hal tersebut menimpa pemainnya.

“Saya sangat menyesal secara manusiawi untuk Paul, hari ini kami mengetahui konfirmasi positifnya," ucap Maurizio Scanavino dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

Dia mengatakan saat ini belum bisa berbicara terlalu terkait persoalan tersebut. Namun, pihaknya akan memastikan soal masa depan Pogba dalam waktu dekat setelah adanya pembahasan internal.