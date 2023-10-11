Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Bos Juventus Kecewa Berat dengan Hasil Tes Doping Kedua Paul Pogba, Bakal Putus Kontrak?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |04:01 WIB
Bos Juventus Kecewa Berat dengan Hasil Tes Doping Kedua Paul Pogba, Bakal Putus Kontrak?
Paul Pogba terancam hukuman berat usai dinyatakan positif menggunakan doping (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN - CEO Juventus Maurizio Scanavino mengaku kecewa dengan kabar Paul Pogba yang dinyatakan positif menggunakan doping. Maurizio Scanavino kasus Pogba ini menjadi pukulan buat Bianconeri -julukan Juventus.

Sebagaimana diketahui, Paul Pogba dinyatakan positif menggunakan testosteron dalam tes ulang yang dilakukan pada sampel kedua awal pekan ini. Kabarnya, mantan pemain Manchester United itu dilaporkan mengonsumsi obat saat tur pramusim Juventus ke Amerika Serikat dari temannya yang juga seorang dokter, tapi tanpa berkonsultasi pada staf medis klub.

Maurizio Scanavino mengatakan perasaannya campur aduk setelah mengetahui tes kedua Pogba. Namun, itulah hasilnya dan harus diterima timnya meskipun tidak pernah menyangka hal tersebut menimpa pemainnya.

“Saya sangat menyesal secara manusiawi untuk Paul, hari ini kami mengetahui konfirmasi positifnya," ucap Maurizio Scanavino dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (7/10/2023).

Dia mengatakan saat ini belum bisa berbicara terlalu terkait persoalan tersebut. Namun, pihaknya akan memastikan soal masa depan Pogba dalam waktu dekat setelah adanya pembahasan internal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/11/1635961/pelatih-malaysia-soroti-hasil-drawing-sea-games-2025-iri-dengan-timnas-putri-indonesia-oyj.webp
Pelatih Malaysia Soroti Hasil Drawing SEA Games 2025, Iri dengan Timnas Putri Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/emil_audero_melakukan_sembilan_penyelamatan_saat_c.jpg
Emil Audero Berikan Kabar Baik untuk Fans Cremonese di Tengah Cedera!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement