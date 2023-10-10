Erick Thohir Minta Timnas Indonesia U-17 Mantapkan Kedisiplinan Jelang Piala Dunia

Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U-17 meningkatkan disiplin (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia U-17 terus meningkatkan kedisiplinan jelang Piala Dunia U-17 2023. Ia ingin memastikan anak asuh Bima Sakti Tukiman siap dalam menyambut ajang akbar tersebut.

Timnas Indonesia U-17 sedang melangsungkan pemusatan latihan (TC) di Jerman. Tidak hanya latihan, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan juga melakoni beberapa pertandingan uji coba melawan tim lokal.

Sejauh ini, Erick melihat persiapan Timnas Indonesia U-17 sudah cukup baik. Meski demikian, ia mendorong para pemain untuk lebih memantapkan kedisiplinan menjelang Piala Dunia U-17 2023 bergulir.

"Nah tapi yang penting yang kemarin saya telfon juga Coach Bima (Sakti), Coach Indra (Sjafri) dan Coach Frank (Wormuth) kedisiplinan dari menjaga formasi bertahan dan menyerang itu yang paling kunci dan mereka bilang sudah lebih baik," papar Erick kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/10/2023).

"Nah jawaban saya tidak cukup lebih baik, saya mau baik dan ini yang mereka terus genjot supaya memang kunci nanti permainan itu memang kedisiplinan kita menjaga formasi kita," imbuh Menteri BUMN itu.

"Karena kita tahu pasti secara skill atau fundamental mungkin beberapa negara di atas kita, jadi penting sekali kita punya formasi yang disiplin gitu apakah bertahan apapun menyerang," kata Erick.